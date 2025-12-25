Dünya'da 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?
ATV ekranlarının vazgeçilmez yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri televizyon başına kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, genç bir yarışmacı 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlerken, karşısına çıkan bir soru tüm Türkiye'nin merak konusu oldu.
Dünya'da 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?
A- YARISI
B- 1,5 KATI
C- 3 KATI
D-5 KATI
CEVAP: B