Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen programda, genç bir yarışmacı 5 milyon TL değerindeki büyük ödüle doğru emin adımlarla ilerlerken, karşısına çıkan bir soru tüm Türkiye'nin merak konusu oldu.

Dünya'da 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?

A- YARISI

B- 1,5 KATI

C- 3 KATI

D-5 KATI

CEVAP: B