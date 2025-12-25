Çarpıcı hikayesi ve yıldız kadrosuyla "A.B.İ." yakında atv'de!

Atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, OGM Pictures imzalı A.B.İ., yayınlanan tanıtımıyla büyük ses getirdi. Tanıtımda Çağla'nın "Yasaları okul, adaleti insanlar öğretir" sözleri dikkat çekerken, tansiyonu yüksek sahneler dizinin atmosferini ortaya koyuyor. Doğan'ın "Ben onun oğluyum ama o benim babam değil" sözleri aile bağlarına dair derin bir hikâyenin duygusal yönünü öne çıkarıyor. Tanıtımın sonunda Doğan ve Çağla'nın karşılaşıp birbirlerini hatırlamaları ise heyecanı artırıyor.

SIRLARLA DOLU HİKAYE

Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.