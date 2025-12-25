'Altın Yağmur Altında' bomba gibi geliyor!

Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği, proje tasarımı Hasan Burak Kayacı'ya ait olan, yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu, senaryosunu Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı atv'nin yeni dizisi 'Aynı Yağmur Altında'dan merak uyandıran bir tanıtım yayınlandı. Başrollerini Burak Tozkoparan ve Nilsu Berfin Aktaş'ın paylaştığı dizinin, Londra'da yapılan çekimlerinden hazırlanan görüntüler izleyicilerin heyecanını artırdı.

AĞIR SINAV

Dizinin konusu şöyle; İnsan hakları mücadelesine adanmış bir yaşam süren Rosa'nın Londra'da katıldığı bir protestoyla değişen hayatı, onu İstanbul'a uzanan zorlu bir yolculuğa sürükler. Aynı protestoda tanıştığı Ali'yle yolları bu kez İstanbul'da yeniden kesişir. Kısa sürede filizlenen bu aşk, ikisi için de ağır bir sınavın kapısını aralar.