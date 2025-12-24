Öykü Gürman'ın yeni şarkısı Cuma günü tüm dijital platformlarda!
Öykü Gürman’ın yepyeni teklisi “Bak Hepsi Bu” Cuma günü tüm dijital platformlarda yayında olacak. Sözü müziği Tural Gasimov’a aranjesi Güngör Kahraman’a ait şarkının masalsı video klibi Murat Efe ve Doğa Gürman tarafından yapay zeka yardımıyla yapıldı.
Giriş Tarihi:
