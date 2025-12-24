Kuruluş Orhan yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de atv’de!

Yayınlanan bölümleriyle gündemin zirvesinden düşmeyen Kuruluş Orhan'ın bu akşam yayınlanacak bölümünde yer yerinden oynayacak. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Kutsal Mabed Şövalyeleri, Prenses Asporça'ya pusu kurar. Hector'un planlarını bozmakta kararlı olan Orhan Bey, bu hain saldırıya izin vermez. Asporça'nın hayatını kurtaran Orhan Bey, beklenmedik bir şekilde Prenses'in öfkesini daha da büyütecek gelişmelerin fitilini ateşler.

OBADA GERİLİM ARTIYOR

Zoraki bir misafir olarak obada bulunan Asporça ile Orhan Bey arasında ipler iyice gerilir. Nilüfer Hatun'un şahit olduğu bu gerilim, Asporça ile Nilüfer arasında büyük bir çatışmaya mı dönüşecektir? Obada dengeler bir kez daha sarsılırken, Orhan Bey'in Asporça'yı obada tutmasının ardındaki gerçek sebep merak konusu olur.



OSMAN BEY ÖLÜYOR MU?

Bir yanda Kutsal Mabed Şövalyeleriyle mücadele eden Orhan Bey, diğer yanda Osman Bey'in düşünü hakikat kılmak için harekete geçer. Bursa topraklarında Kayı sancağını dalgalandırmak için nasıl bir adım atacaktır? Nihayet Osman Bey'in düşü gerçeğe dönüşecek midir?