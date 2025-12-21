PODCAST CANLI YAYIN

Titanik'den hangi gruptakilerin sağ kurtulma oranı daha azdır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruğa çıktı. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, 5 milyon TL'lik rekor ödüle doğru adım adım ilerleyen yarışmacı, karşısına çıkan şaşırtıcı bir soru nedeniyle zorlu bir karar aşamasına geldi.

Yarışmanın ilerleyen dakikalarında açılan bir soru gecenin en çok konuşulan başlığı haline geldi. İşte o soru ve cevabı...

A- BİRİNCİ SINIFTAKİ ERKEK YOLCULAR

B- İKİNCİ SINIFTAKİ KADIN YOLCULAR

C- GEMİDEKİ KADIN GÖREVLİLER

D- İKİNCİ SINIFTAKİ ÇOCUK YOLCULAR

CEVAP: A

