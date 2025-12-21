Titanik'den hangi gruptakilerin sağ kurtulma oranı daha azdır?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruğa çıktı. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, 5 milyon TL'lik rekor ödüle doğru adım adım ilerleyen yarışmacı, karşısına çıkan şaşırtıcı bir soru nedeniyle zorlu bir karar aşamasına geldi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında açılan bir soru gecenin en çok konuşulan başlığı haline geldi. İşte o soru ve cevabı...
Titanik'den hangi gruptakilerin sağ kurtulma oranı daha azdır?
A- BİRİNCİ SINIFTAKİ ERKEK YOLCULAR
B- İKİNCİ SINIFTAKİ KADIN YOLCULAR
C- GEMİDEKİ KADIN GÖREVLİLER
D- İKİNCİ SINIFTAKİ ÇOCUK YOLCULAR
CEVAP: A