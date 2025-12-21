Yarışmanın ilerleyen dakikalarında açılan bir soru gecenin en çok konuşulan başlığı haline geldi. İşte o soru ve cevabı...

Okyanuslar yeryüzünün yaklaşık yüzde kaçını kaplamaktadır?

A- 40

B- 50

C- 70

D- 80

CEVAP: C