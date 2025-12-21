Maydanoz kelimesinin kökeni hangisidir?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruğa çıktı. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, 5 milyon TL'lik rekor ödüle doğru adım adım ilerleyen yarışmacı, karşısına çıkan şaşırtıcı bir soru nedeniyle zorlu bir karar aşamasına geldi.
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında açılan bir soru gecenin en çok konuşulan başlığı haline geldi. İşte o soru ve cevabı...
Maydanoz kelimesinin kökeni hangisidir?
A- MAYONEZ
B- MAKEDONYA
C- MAYMUN
D- MACARİSTAN
CEVAP: B
Orta Yunanca: "Makedonya otu" anlamına gelen makedonision sözcüğünden gelir.
Arapça: Bu sözcük Arapçaya makdanus veya ma'danus olarak geçmiştir.
Türkçe: Türkçeye Arapçadan maydanoz olarak aktarılmıştır.