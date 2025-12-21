Brezilya'dan sonra en çok kahve üretilen ülke hangisidir?
ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde heyecan doruğa çıktı. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, 5 milyon TL'lik rekor ödüle doğru adım adım ilerleyen yarışmacı, karşısına çıkan şaşırtıcı bir soru nedeniyle zorlu bir karar aşamasına geldi.
Yarışmanın ilerleyen dakikalarında açılan bir soru gecenin en çok konuşulan başlığı haline geldi. İşte o soru ve cevabı...
Brezilya'dan sonra en çok kahve üretilen ülke hangisidir?
A- VIETNAM
B- ENDONEZYA
C- KANADA
D-KOLOMBİYA
CEVAP:A