A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programı birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. "Bak Postacı Geliyor" filminin yönetmeni Yüksel Aksu, filmin başrol oyuncusu Deniz Barut, atv'de yakında başlayacak olan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin oyuncusu Deniz Uğur ve şarkıcı Beren Demirkaya konuk oluyor.

"Biz Bize" yeni bölümü ile bugün saat 11.00'de a para'da...