Ünlü isimler “Biz Bize”de bir araya geliyor
A Para’da yayınlanan “Biz Bize” programı, sinema, dizi ve müzik dünyasından ünlü isimleri ağırlıyor. Yönetmen Yüksel Aksu, oyuncular Deniz Barut ve Deniz Uğur ile şarkıcı Beren Demirkaya, programda izleyiciyle buluşuyor.
A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan "Biz Bize" programı birbirinden ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. "Bak Postacı Geliyor" filminin yönetmeni Yüksel Aksu, filmin başrol oyuncusu Deniz Barut, atv'de yakında başlayacak olan "Aynı Yağmur Altında" dizisinin oyuncusu Deniz Uğur ve şarkıcı Beren Demirkaya konuk oluyor.
"Biz Bize" yeni bölümü ile bugün saat 11.00'de a para'da...