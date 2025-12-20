PODCAST CANLI YAYIN

A.B.İ.’den ilk fragman

ATV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “A.B.İ.” dizisinin ilk teaserı yayınlandı. Aile vurgusu ve karakterler izleyiciyi heyecanlandırdı.

ATV ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan, OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi, yayınlanan teaserı ile dikkatleri üzerine çekti. Yayınlanan teaserda; Doğan ve Çağla'nın aile ilişkilerini birbirlerine anlattıkları sahne, hikâyeye dair güçlü ipuçları veriyor. Doğan'ın "Bazı yaralar var ki ne açabiliyorsun ne de dikebiliyorsun..." sözleri üzerine Çağla'nın "Aile gibi mi?" sorusu, izleyicide karakterlerin geçmişine dair merak uyandırdı.
Yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.

Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.
Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun fanları diziyi merakla bekliyor. Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yakında atv'de!

