Gözleri Karadeniz'de gerçekler ortaya çıkacak!

Sırların gölgesinde filizlenen tutkulu bir aşk hikayesini anlatan ‘Gözleri Karadeniz’ bu akşam yeni bölümüyle atv ekranlarında olacak...

Azil ve Güneş'in yolda arabalarının bozulması, Güneş'in ailesinin ölümüne dair sarsıcı bir gerçeğin ortaya çıkmasına yol açar. Tamirci, kazanın aslında planlı bir cinayet olduğunu söyler. Güneş, ailesinin bilerek öldürülmüş olabileceği ihtimaliyle yıkılırken, Azil onunla birlikte gerçeğin peşine düşmeye karar verir. Aynı saatlerde Osman, Azil'e kurulan pusuyu engellemeye çalışırken çıkan çatışmada yanlışlıkla kendi oğlu Mehmet'i vurur.

DENGELER BOZULDU
Mehmet ağır yaralı halde hayata tutunurken Osman vicdan azabının altında ezilir. Hastanede Mehmet'in vurulduğunu öğrenen Nermin, gerçeği öğrendiğinde Osman'a karşı geri dönülmez bir öfke beslemeye başlar. Aile, Osman'ın "Kendi oğlunu vurduğu" gerçeğiyle paramparça olurken, evde dengeler altüst olur. Azil ise hem kendisine kurulan suikastın ardındaki isimlerin Mehmet ve Ziya olduğunu öğrenir hem de Güneş'i korumak için ondan uzak durmayı düşünmeye başlar.

