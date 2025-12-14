PODCAST CANLI YAYIN

ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümündeki başarılı yarışmacı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.

Nutuk'ta "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü nasıl yazılmıştır?

A- EFENDİLER YARIN CUMHURİYET İLAN EDECEĞİZ

B- CUMHURİYETİ YARIN İLAN EDECEĞİZ

C-YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ EFENDİLER

D- YARIN CUMHURİYET İLAN EDECEĞİZ

CEVAP: D

