Nutuk'ta "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü nasıl yazılmıştır?
ATV'nin ilgiyle takip edilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümündeki başarılı yarışmacı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda soruları doğru yanıtlayan yarışmacı, 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.
Nutuk'ta "Efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz" sözü nasıl yazılmıştır?
A- EFENDİLER YARIN CUMHURİYET İLAN EDECEĞİZ
B- CUMHURİYETİ YARIN İLAN EDECEĞİZ
C-YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ EFENDİLER
D- YARIN CUMHURİYET İLAN EDECEĞİZ
CEVAP: D