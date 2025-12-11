Yarışmacının karşısına çıkan ve cevabı için tüm ülkenin Google'a koştuğu o sıra dışı soru, sosyal medyada en çok konuşulan konu oldu.

Hangisi sözlük tanımına göre "fihrist"in eş anlamlısıdır?

A- TELEFON REHBERİ

B- ÖN SÖZ

C- NUMARA

D- İÇİNDEKİLER

CEVAP: D