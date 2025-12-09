Nükhet Duru Çapa’da “Bambaşka Bir Nükhet Duru” konseriyle büyüledi!

Türk pop müziğinin güçlü sesi Nükhet Duru, önceki akşam "Bambaşka Bir Nükhet Duru" konsepti ile Çapa'da sahne aldı. Duru, zengin repertuvarındaki şarkılarla izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı. Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı bir kostümle çıkan Duru, şıklığıyla da göz kamaştırdı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN