Kim Milyoner İster’de yarışmacı Nesrin Ulus seyirciye güvenmedi!

Atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner İster" yarışmasına katılan Nesrin Ulus isimli yarışmacıya, 10 bin TL değerindeki dördüncü soru olarak "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu yöneltildi. Şıklar arasında Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü yer aldı. Soruda kararsız kalan yarışmacı, seyirci joker hakkını kullandı. Seyircilerin yanıtlarda yüzde 100 oranıyla, "C şıkkı Valens Su Kemeri" yönünde oy kullandığı görüldü. Ancak Ulus, karar vermeden önce stüdyoda dikkat çeken bir açıklamada bulunarak, "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" ifadelerini kullandı. Yarışmacı buna rağmen soruyu doğru yanıtlayarak 10 bin TL barajını geçti.

