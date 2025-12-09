Emre Altuğ Kozyatağı’nda hayranlarıyla buluştu: Rusya konserini anlattı!
Emre Altuğ, önceki gün Kozyatağı’nda bir mekanda sevenleriyle buluştu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz hafta Moskova’da verdiği konseri ile ilgili, “Rusya kapalı bir kutu, gitmeden analiz edemiyorsun. Hatta ChatGPT’ye sordum, o bile net bilgi veremedi. Ama sahneye çıkınca gördüğüm ilgi beni şaşırttı. Gerçekten beklemediğim kadar büyük bir sevgi vardı” dedi.
