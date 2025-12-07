PODCAST CANLI YAYIN

Yeni Zelanda'ya adı verilen 'eski' Zelanda hangisidir?

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde izlenme rekorları kıran bir performansa sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül hedefine doğru kararlı adımlar attı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.

A.) İzlanda'nın bir bölgesidir

B.)Londra'da bir mahalledir

C.)ABD'nin bir eyaletidir

D.)Hollanda'nın bir ilidir

CEVAP: D

