ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde izlenme rekorları kıran bir performansa sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül hedefine doğru kararlı adımlar attı.
Yeni Zelanda'ya adı verilen 'eski' Zelanda hangisidir?
A.) İzlanda'nın bir bölgesidir
B.)Londra'da bir mahalledir
C.)ABD'nin bir eyaletidir
D.)Hollanda'nın bir ilidir
CEVAP: D