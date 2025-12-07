Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.

Yeni Zelanda'ya adı verilen 'eski' Zelanda hangisidir?

A.) İzlanda'nın bir bölgesidir

B.)Londra'da bir mahalledir

C.)ABD'nin bir eyaletidir

D.)Hollanda'nın bir ilidir

CEVAP: D