Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.

Pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir?

A- İTALYA

B- NORVEÇ

C- ABD

D- TÜRKİYE

CEVAP: B