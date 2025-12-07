Pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir?
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, son bölümünde izlenme rekorları kıran bir performansa sahne oldu. Oktay Kaynarca'nın sunduğu programda, bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödül hedefine doğru kararlı adımlar attı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.
Pizza tüketimi en yüksek olan ülke hangisidir?
A- İTALYA
B- NORVEÇ
C- ABD
D- TÜRKİYE
CEVAP: B