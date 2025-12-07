Kuruluş Orhan yeni bölümüyle çarşamba saat 20.00’de atv’de!

ATV'ninyeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan'ın oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha katıldı. Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna Emre Kızılırmak ve Merve Çandar dahil oldu. Emre Kızılırmak kutsal mabet şövalyelerinin lideri Hector'a hayat verirken; Merve Çandar ise Nilüfer Hatun'un kardeşi Dafne karakterini canlandırdı ve büyük beğeni aldı. Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk altı bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

