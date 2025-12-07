Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümü, izleyicileri ekran başına kitleyen bir heyecan yarattı. Usta sunucu Oktay Kaynarca yönetiminde yarışan bir isim, programın en yüksek ödülü olan 5 milyon TL'ye ulaşma yolunda önemli bir eşiği geçti.

Hangisi 1926 yılında ilçe yapılan illerden biridir?

A- KADIKÖY

B- BAKIRKÖY

C- ÜSKÜDAR

D- BEŞİKTAŞ

CEVAP: C