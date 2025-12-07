Buçe Buse Kahraman’dan A'spor'da şaşırtan itiraf

A Para'da Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize'nin konuğu güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman'dı. Farklı karakterleri oynamaktan keyif aldığını söyleyen oyuncu, "Görünüşümün değişmesinden çok keyif alıyorum. Her işimde farklı görünüme bürünmek bana keyif veriyor. Mesela Kuruluş Osman dönem işiydi. Atlar kılıç çamur, o dünyadan çok çabuk çıkamıyorsun'' dedi.

