PODCAST CANLI YAYIN

Medyanın en iyileri açıklandı: Turkuvaz’a iki büyük ödül

Türkiye Basın Federasyonu’nun 11. Anadolu Medya Ödülleri açıklandı; A Haber Genel Müdürü Abdülhaluk Çimen “Yılın Genel Yayın Yönetmeni”, TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise “Yılın Ekonomi Yazarı” seçildi. Ödüllerin Başkan Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Medyanın en iyileri açıklandı: Turkuvaz’a iki büyük ödül

Türkiye Basın Federasyo nu (TÜBAF) 11. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan ile Başkan Yardımcıları Hasan Yavuz Bakır ve Çetin Altan, ödül sahiplerini açıkladı. Deneyimli gazetecilerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Turkuvaz Medya iki ödüle layık görüldü.

Abdulhalik Çimen A Haber Abdulhalik Çimen A Haber

Yılın Genel Yayın Yönetmeni ödülünü A Haber Genel Müdürü Abdülhaluk Çimen, Yılın Ekonomi Yazarı ödülünü ise TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem alacak. Bu yıl 11'incisi düzenlenen ödüllerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.

Faruk Erdem Faruk Erdem

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!
Memur-emekli zammına enflasyon formülü! Kim yüzde kaç alacak?
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye kadın hakları tepkisi: Başörtüsü yasağını nasıl unuturuz
Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte gözaltına alınan futbolcu ve yöneticiler listesi | Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı...
Tarihin en büyük yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Mahkemeden Ekrem İmamoğlu kararı
Jandarma’dan spikerlere uyuşturucu operasyonu: Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu...
Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Aslan zirvede hata yapmadı! Galatasaray - Samsunspor: 3-2 | MAÇ SONUCU
Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır
"Kadın elinin değdiği yerde huzur olur" | Başkan Erdoğan'dan program öncesi stantlara ziyaret
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu! İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı
Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?
Fenerbahçe'den çifte transfer!
Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltere'ye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı
Barzaniler kıvırıyor... "Maksadını aşan yorum ve değerlendirmeler ortaya çıktı"