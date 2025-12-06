Medyanın en iyileri açıklandı: Turkuvaz’a iki büyük ödül
Türkiye Basın Federasyonu’nun 11. Anadolu Medya Ödülleri açıklandı; A Haber Genel Müdürü Abdülhaluk Çimen “Yılın Genel Yayın Yönetmeni”, TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ise “Yılın Ekonomi Yazarı” seçildi. Ödüllerin Başkan Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.
Türkiye Basın Federasyo nu (TÜBAF) 11. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan ile Başkan Yardımcıları Hasan Yavuz Bakır ve Çetin Altan, ödül sahiplerini açıkladı. Deneyimli gazetecilerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Turkuvaz Medya iki ödüle layık görüldü.
Yılın Genel Yayın Yönetmeni ödülünü A Haber Genel Müdürü Abdülhaluk Çimen, Yılın Ekonomi Yazarı ödülünü ise TAKVİM Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem alacak. Bu yıl 11'incisi düzenlenen ödüllerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmesi bekleniyor.