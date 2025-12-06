Medyanın en iyileri açıklandı: Turkuvaz’a iki büyük ödül

Türkiye Basın Federasyo nu (TÜBAF) 11. Anadolu Medya Ödülleri'nin sahipleri belli oldu. TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan ile Başkan Yardımcıları Hasan Yavuz Bakır ve Çetin Altan, ödül sahiplerini açıkladı. Deneyimli gazetecilerden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Turkuvaz Medya iki ödüle layık görüldü.