Bizans yeni kartlarını açıyor: Emre Kızılırmak ve Merve Çandar Kuruluş Orhan kadrosunda!

atv’nin yeni hikayesi, kurulan müthiş dünyası ve güçlü oyuncu kadrosuyla sezona müthiş bir başlangıç yapan dizisi Kuruluş Orhan’ın oyuncu kadrosuna iki önemli isim daha katıldı.

Yayınlanan bölümleriyle izleyicileri ekrana kilitleyen, ilgiyle izlenen ve tam not alan Kuruluş Orhan'ın kadrosuna Emre Kızılırmak ve Merve Çandar dahil oldu.

Emre Kızılırmak kutsal mabet şövalyelerinin lideri Hector'a hayat verirken; Merve Çandar ise kutsal mabetin masum yüzlü tehlikesi ve Nilüfer Hatun'un kardeşi Dafne karakterini canlandıracak.

Yapım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in, başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yayınlanan ilk altı bölümüyle seyirciden büyük ilgi görürken, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

