Orhan bey bizans’a resti çekti!

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle ekranlara geldi ve yine nefesleri kesti. Bu hafta da izleyiciden tam not alan dizi, sosyal medyada dizi boyunca Türkiye gündeminin ilk 3 sırasında ve dünyanın çeşitli ülkelerinde de sosyal medya gündeminin üst sıralarında yer aldı. İmparator'un daveti üzerine Armodies'e giden Orhan Bey, burada Bizans İmparatoru'yla buluştu. İmparatora hediye olarak Kayı mührüyle işlenmiş bir zırh sunan Orhan Bey, "Eğer şartlarımı kabul ederseniz, bu zırh sizi koruyacaktır" diyerek restini çekti.

İmparator'la yapılan görüşmenin sürdüğü sırada Armodies'e büyük bir saldırı başladı. Önce saldırının İmparator tarafından düzenlendiğinden şüphelenen Orhan Bey, kısa sürede hedefin kendisi değil, bizzat İmparator olduğunu fark etti. Flavius ve İmparator'la birlikte saldırıyı göğüsleyen Orhan Bey, alplarıyla omuz omuza çarpışarak büyük bir mücadele verdi. Saldırıların devamındaysa İmparator bir okla vuruldu. Yaşanan bu olaylar ve İmparator'un vurulmasının hem Bizans'ta hem uçlarda nasıl sonuçlar doğuracağı merakla bekleniyor.