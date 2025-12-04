Türkiye'nin kara sınırı komşusu 8 taneyken BM'ye üye 193 ülke arasında 8'den fazla kara sınırı komşusu olan kaç ülke vardır?
ATV'nin pazar ve perşembe akşamlarına damga vuran fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyicileri yine ekran başına kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın etkileyici sunumuyla devam eden efsanevi yarışmada, izleyicileri koltuklarına çivileyen bir performans sergilendİ.
A- 6
B- 16
C- 26
D- 36
CEVAP: 6