Gözleri Karadeniz'de gerilim tavan yaptı!

Atv'nin Salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz önceki akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde şunlar yaşandı; Fatoş ve Dursun'un ikiliyi bir araya getirmesi için yeni bir şans yaratır. Fethiye'nin Maçari konağında kalması Nermin'i çıldırtır. Konakta her daim gerilim tırmanır. Mehmet ve Aslı, Azil ve Güneş'i tamamen ayırmak için iş birliğine devam ederler. Azil ve Güneş ağırdan alıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verirler. Ertuğrul Bey'in verdiği özel görevi başarı ile tamamlayan Azil, hedeftedir. Peri ise bebeğini kaybeder. Sado ile yollarını ayıran Havva şimdilik Mercan ile ilgili gerçekleri saklamaya karar verince Nermin rahat nefes alır. Cemal'in rica ile ona kız istemeye giden Güneş, Azil, Dursun ve Fatoş büyük tehlikededir.

