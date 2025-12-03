Orhan Bey Bizans’a karşı harekete geçti!

Yayınlanan ilk beş bölümüyle büyük ses getiren Kuruluş Orhan, 6. bölümüyle de nefesleri kesecek. Dizinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Orhan Bey, Bursa fethi için yepyeni bir hamle yapar. Savaştan en çok etkilenen Bursa ahalisinin gönlünü kazanmak için mancınıklarla şehre yardım gönderir. Ancak bu yardım, Bizans cephesinde büyük yankı uyandıracaktır. Orhan'ın Bursa'yı "ahaliyi isyan ettirerek" almaya çalıştığını düşünen İmparator, Flavius ve İznik Tekfuru ile bir araya gelir. Bu toplantıdan nasıl bir plan doğacaktır? Orhan'ın merhameti Bizans'ın korkusu mu olacaktır? Öte yanda Söğüt'te, kimliği meçhul bir bela ortaya çıkar. Haklarında sadece bir simge bilinen bu gizli düşmanlar kime hizmet etmektedir? Orhan Bey, bu karanlık gücün izini sürebilecek midir? Flavius, Fatma Hatun'un karşısına çıkar. Fatma'nın ağzından kendi adını duyan Flavius, sürdürdüğü tüccar oyununu nereye kadar götürecektir? Bu tehlikeli yakınlık, Fatma'yı nasıl bir girdabın içine çekecek? Konstantiniyye'den gelen İmparator, obanın ortasına adeta bir yıldırım gibi düşer. Ancak onunla birlikte gelen gizemli kadın, tüm dengeleri değiştirecektir. Bu kadının gelişiyle Kayı Obası'nda taşlar nasıl yerinden oynayacak?

