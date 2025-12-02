Karadeniz'in büyüleyici atmosferinde şekillenen Azil ile Güneş'in ulaşması güç aşk hikayesini anlatan Gözleri Karadeniz, her Salı akşamı izleyicilerini yoğun dram ve soluk kesen bir gerilimle ekran başına bağlıyor. 13. bölümde verilen çarpıcı kararların ardından, 14. bölümde hem sırların açığa çıktığı hem de karakterlerin yüzleşmek zorunda kaldıkları kritik tercihlerle yeni bir döneme giriliyor. İşte yeni bölüme dair detaylar…