Gözleri Karadeniz yeni bölüm full izle! Atv Gözleri Karadeniz 14. bölümde neler olacak?
Atv ekranlarında yayınlanan Gözleri KaraDeniz dizisi bu akşam 14. bölümüyle izleyicisi ile buluşuyor. Seyirciler, “Gözleri KaraDeniz full HD izle” konusunu araştırıyor. Peki Gözleri KaraDeniz dizisi yeni bölümde neler olacak? İşte merak edilenler…
Karadeniz'in büyüleyici atmosferinde şekillenen Azil ile Güneş'in ulaşması güç aşk hikayesini anlatan Gözleri Karadeniz, her Salı akşamı izleyicilerini yoğun dram ve soluk kesen bir gerilimle ekran başına bağlıyor. 13. bölümde verilen çarpıcı kararların ardından, 14. bölümde hem sırların açığa çıktığı hem de karakterlerin yüzleşmek zorunda kaldıkları kritik tercihlerle yeni bir döneme giriliyor. İşte yeni bölüme dair detaylar…
GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜM FULL İZLE
ATV'de yayınlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.
GÖZLERİ KARADENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Azil, denizde gerçekleştirdiği riskli teslimatı sorunsuz tamamlayarak Ertuğrul'la arasındaki güven bağını güçlendirir; ancak Güneş'in gerçekten İstanbul'a gidip gitmediğini bilememek onu içten içe tedirgin eder.
Öte yandan Güneş, havaalanında Haki'nin müdahalesi üzerine İstanbul planından vazgeçerek Rize'de kalmayı tercih eder. Çocuklarla geçirdiği huzurlu anlar ona yeniden nefes aldırırken, Azil'e karşı duygularının hiç bitmediğini fakat güveninin yara aldığını söyleyerek ilişkilerine zaman tanımayı önerir.
Azil ise bu defa hislerini saklamak yerine Güneş'in yanında olmak için elinden geleni yapacağı mesajını net bir şekilde verir.
Aile bağları, saklanan gerçekler ve gölgesinde büyüyen yoğun bir aşk…