ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 2 ARALIK 2025 ATV

HTS kayıtları Türkan’ın hangi büyük yalanını ortaya çıkardı? Kayıp karısı Zeynep’i Esra Erol buldu! Zeynep stüdyoda olacak! Murat Cödel, kızları Bircan’ı zorla mı tutuyor? Bircan ile ilgili son dakika gelişmesi! 23 yaşındaki Batuhan Özcan 15 Kasım’da kayıplara karıştı! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

HTS kayıtları Türkan'ın hangi büyük yalanını ortaya çıkardı?

Kayıp karısı Zeynep'i Esra Erol buldu! Zeynep stüdyoda olacak!

Murat Cödel, kızları Bircan'ı zorla mı tutuyor? Bircan ile ilgili son dakika gelişmesi!

23 yaşındaki Batuhan Özcan 15 Kasım'da kayıplara karıştı!

"Kocam Zafer beni çalışanı Hazal ile aldattı!"

"Karım Gülsüm evdeki her şeyi aldı Burdur'a Mehmet'in yanına kaçtı!"

