Hande Erçel ve Hakan Sabancı sosyal medyada birbirlerini takipte çıkardı

Düğün tarihi konuşuluyordu, yüzük dedikoduları dolaşıyordu, herkes “bu iş artık bitti, evlilik geliyor” diyordu… Derken Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkisi bir kez daha magazin rüzgârının ortasında savruldu. İkili, önceki gün birbirlerini takipten çıktı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İlk kıvılcım, Hande'nin Barış Arduç'la çektiği dijital projedeki öpüşme sahnesi oldu. Set başka, hayat başka derken, o sahne kulislerde "kriz" başlığının altına not edildi. Ardından ikili başka bir projede yeniden yan yana kameraya karşı geçti… Ama o eski huzur? Onu kimse göremedi. Derken ayrılık… Fakat ilginçtir, sosyal medyada hâlâ birbirlerini takip etmeleri "Aaa bir umut var mı?" sorusunu zihinlere kazıdı. Ta ki… Hande'nin Metin Argüder'le rol aldığı yeni projedeki ikinci öpüşme sahnesi gelene kadar. Sahne yayınlandı, birkaç saat geçti geçmedi… Hakan Sabancı, Hande'yi takipten çıkardı. Magazin alemi bir anda karıştı. Hande de karşı hamleyi yaptı, Hakan'ı takipten sildi. Ve böylece sosyal medya, yine bir ilişkinin nabzını bizlere duyurdu. Artık biliyoruz ki modern aşkların barometresi hava durumu değil, takip listesi. Bir tıkla başlayan kriz, bir tıkla final ilanı… Kısacası, herkes düğün beklerken ilişkiden elimizde kalan tek şey şu oldu: Takipten çıkılan bir aşkın dijital sessizliği.



