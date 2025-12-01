Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekildi? Dilberay filmi ne zaman çıktı?

Dilberay filmi , Türk müziğinin unutulmaz ismi Dilber Ay 'ın hayatını ve sahne yolculuğunu ekranlara taşıyor. Zorlu çocukluk yıllarından büyük sahne başarısına uzanan etkileyici hikâye, usta oyuncuların performanslarıyla hayat buluyor. Film bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Dilberay filmi konusu nedir?

Dilberay, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Dilber Ay'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan biyografik bir drama filmi. Film, sanatçının zor geçen çocukluğundan başlayarak müzikle kurduğu güçlü bağa, yaşadığı sıkıntılara ve sahne yolculuğuna odaklanıyor. Dilber Ay'ın azmi ve kararlılığı sayesinde ülke çapında tanınan bir sanatçıya dönüşme hikâyesi, duygusal ve gerçekçi bir dille izleyiciye aktarılıyor.