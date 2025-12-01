Dilberay filmi oyuncuları kim, konusu ne, nerede çekildi? Dilberay filmi ne zaman çıktı?
Beyaz perdede sinemaseverlerin büyük beğenisini kazanan Dilberay filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Peki filmin konusu ne? Dilberay’ın hayat hikayesini hangi oyuncular canlandırıyor? Dilberay filmi ne zaman çıktı ve nerede çekildi? İşte Dilberay filmiyle ilgili merak edilenler...
Dilberay filmi, Türk müziğinin unutulmaz ismi Dilber Ay'ın hayatını ve sahne yolculuğunu ekranlara taşıyor. Zorlu çocukluk yıllarından büyük sahne başarısına uzanan etkileyici hikâye, usta oyuncuların performanslarıyla hayat buluyor. Film bu akşam atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Dilberay filmi konusu nedir?
Dilberay, Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Dilber Ay'ın yaşam öyküsünü beyaz perdeye taşıyan biyografik bir drama filmi. Film, sanatçının zor geçen çocukluğundan başlayarak müzikle kurduğu güçlü bağa, yaşadığı sıkıntılara ve sahne yolculuğuna odaklanıyor. Dilber Ay'ın azmi ve kararlılığı sayesinde ülke çapında tanınan bir sanatçıya dönüşme hikâyesi, duygusal ve gerçekçi bir dille izleyiciye aktarılıyor.
Dilberay filminin oyuncuları kimler?
- Büşra Pekin – Dilber Ay'ı canlandırıyor.
- Ayberk Pekcan
- Nursel Köse
- Zeliha Kendirci
- Deniz Hamzaoğlu
- Selen Uçer
Dilberay filminin çekim yerleri ve vizyon tarihi nedir?
Film, gerçek yaşam atmosferini yansıtabilmek için Adana, Sakarya ve İstanbul'un çeşitli bölgelerinde çekilmiştir. Sinema seyircisiyle ise 4 Şubat 2022 tarihinde buluştu.