NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncu unvanını paylaşan Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un boyları kaç santimetredir?
SORU: NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncu unvanını paylaşan Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un boyları kaç santimetredir?
A- 221
B- 231
C- 241
D- 251
CEVAP: B
NBA'nin Devleri
NBA tarihinin en uzun oyuncuları denildiğinde akla ilk gelen isimler Gheorghe Mureşan ve Manute Bol'dur. Her iki oyuncu da resmi olarak 231 cm boyunda kayıtlıdır ve bu özelliğiyle lig tarihinin devleri arasında yer alırlar.