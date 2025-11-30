NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncu unvanını paylaşan Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un boyları kaç santimetredir?

(Takvim Foto Galeri)

NBA'nin Devleri

NBA tarihinin en uzun oyuncuları denildiğinde akla ilk gelen isimler Gheorghe Mureşan ve Manute Bol'dur. Her iki oyuncu da resmi olarak 231 cm boyunda kayıtlıdır ve bu özelliğiyle lig tarihinin devleri arasında yer alırlar.