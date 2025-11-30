‘Kardeş Takımı 3’ geliyor! Final filmi için geri sayım başladı!

Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi gören 'Kardeş Takımı' serisi, final filmiyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Serinin merakla beklenen final filmi 'Kardeş Takımı 3'ün fragmanı yayınlandı. Film, minikleri ve aileleri eğlence dolu bir maceraya davet ediyor. 'Kardeş Takımı 3' final filmiyle 9 Ocak'ta sadece sinemalarda olacak.

