atv ekranlarının favori yarışmasında bu akşam da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Oktay Kaynarca 'nın sunumuyla ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacı büyük ödüle giden yolda kritik sorulara yanıt veriyor. İşte o sorulardan biri...

(Takvim Foto Arşiv)

Çok gürültü yapıyor diye komşusunun polise şikayet ettiği çocuklara destek olmak için hangi NBA oyuncusu çocukların Florida'daki mahallesine gidip onlarla basketbol oynamıştır?

A- Kareem Abdul Jabbar

B- Shaquille O'Neal

C- LeBron James

D- Michael Jordan