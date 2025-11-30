Bahçeli’den Kuruluş Orhan'a övgü

PODCAST CANLI YAYIN

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kuruluş Orhan" dizisinin yapımcısı, senaristi ve yönetmeni olan Mehmet Bozdağ'ı arayarak, Türk tarihini öğretici ve uyarıcı şekilde aktardığı senaryosu ile ilgili tebrik etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan 'Kuruluş Orhan' dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur" açıklamasında bulundu.

