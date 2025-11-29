Taşacak Bu Deniz Eleni diziden çıkıyor mu? Ava Yaman diziden ayrılıyor mu?

Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı yapımda, çiftin kızı Eleni karakterini Ava Yaman canlandırıyor. TRT1'de yayınlanan dizinin son bölümünde Eleni, üvey annesi Melina ile birlikte uçağa binip Amerika'ya doğru yola çıktı. Peki Ava Yaman diziden ayrılıyor mu? İşte Eleni'nin son durumu!

(Kaynak: TRT 1)

TAŞACAK BU DENİZ ELENİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni'yi canlandıran Ava Yaman'ın projeden ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Hikayenin merkezindeki karakterlerden biri olan Eleni'nin yeniden Trabzon'a döneceği yorumları öne çıkıyor.

Her ne kadar sahte bir DNA testiyle Eleni'nin annesinin Hicran olduğu "kanıtlanmış" gibi görünse de dizideki herkes bu sonuca inanmış durumda.

Öte yandan eğitim ve mesleki hedefleri için Amerika'ya gitmeye karar veren Eleni'nin, havaalanında Esme'nin saçından gizlice örnek alması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle Eleni'nin yurt dışında gerçek DNA testini yaptırıp ardından diziye geri dönmesi olası senaryolar arasında gösteriliyor.