Taşacak Bu Deniz Eleni diziden çıkıyor mu? Ava Yaman diziden ayrılıyor mu?
TRT1’de izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisi, bu hafta duygusal anlara sahne oldu. Annesini bulmak için Trabzon’un Furtuna Köyü’ne gelen Eleni, aradığı kişinin Hicran olduğunu öğrenince büyük bir sarsıntı yaşadı ve köyden ayrılmaya karar verdi. Bölümün finalinde ise Eleni’nin uçağa binerek uzaklaşması ekranlara yansıdı. Peki Taşacak Bu Deniz Eleni diziden çıkıyor mu?
Ulaş Tuna Astepe ile Deniz Baysal'ın başrollerinde yer aldığı yapımda, çiftin kızı Eleni karakterini Ava Yaman canlandırıyor. TRT1'de yayınlanan dizinin son bölümünde Eleni, üvey annesi Melina ile birlikte uçağa binip Amerika'ya doğru yola çıktı. Peki Ava Yaman diziden ayrılıyor mu? İşte Eleni'nin son durumu!
TAŞACAK BU DENİZ ELENİ DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Taşacak Bu Deniz dizisinde Eleni'yi canlandıran Ava Yaman'ın projeden ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Hikayenin merkezindeki karakterlerden biri olan Eleni'nin yeniden Trabzon'a döneceği yorumları öne çıkıyor.
Her ne kadar sahte bir DNA testiyle Eleni'nin annesinin Hicran olduğu "kanıtlanmış" gibi görünse de dizideki herkes bu sonuca inanmış durumda.
Öte yandan eğitim ve mesleki hedefleri için Amerika'ya gitmeye karar veren Eleni'nin, havaalanında Esme'nin saçından gizlice örnek alması izleyicilerin dikkatini çekti. Bu nedenle Eleni'nin yurt dışında gerçek DNA testini yaptırıp ardından diziye geri dönmesi olası senaryolar arasında gösteriliyor.
TAŞACAK BU DENİZ 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Esme ile Adil'in bir çocuk sahibi olduğunu öğrenen Eleni, Esme'nin bu yükü tek başına taşımaktan yıprandığını görüp ona durumu Adil'e açıklaması için ısrar eder. Ancak Esme bu konuda geri adım atmaz. Eleni'nin gitme kararını duyan Adil'in içi acısa da kararına saygı gösterir; yalnızca Furtunalar'ın ona yaşattıklarının hesabını sorabilmek için bir gün zaman ister. Eleni de ertesi gün ayrılacağını söyleyerek ona sadece bir gün verir. Bunun üzerine Adil harekete geçer. Esme'nin babasının, kızını evden kovmaya çalışırken uçurumdan düştüğünü öğrenince Esme adına da hesap sormaya koyulur. Hicran'ı uçurumun kenarına götürerek Şerif'in Eleni'yi öldürmeye teşebbüs ettiğini Şirin Furtuna'nın duymasını sağlar. Ardından, kan hakkı olarak Şirin'den üç ağır talepte bulunur: Çay fabrikasının bulunduğu arazi, Furtuna Konağı ve Furtuna Ailesi'nin Çakır ile Akça'nın Koçari düğününde tam kadro yer alması.
Esme ise herkesi şaşırtan bir kararla Şerif'ten boşanacağını ilan ederek konağı terk eder. Bu beklenmedik karar Adil'i derinden etkiler. Şerif, Esme'ye iki gün süre tanıyarak geri dönmezse kan döküleceğini söyleyerek gözdağı verir. Esme tehditlere boyun eğmeye niyetli değildir; ancak bu kararlılık iki aile arasında büyük bir çatışmanın fitilini ateşleyecektir. Bu sırada Şirin Furtuna, bu savaşı durdurmak için iki aile arasında evlilik bağı kurulmasını önerir ve Fadime'yi ister.
Oruç, Sevcan'la nikah tarihi alır ve Sevcan, Eleni'yi düğününe davet eder. Aşk konusunda derin bir yara alan Eleni, tüm enerjisini Esme ve Adil'i birbirine yaklaştırmaya adar. Onların yalnız vakit geçirmesi için planlar yapar, hatta Esme'yi Koçari Konağı'na götürüp horon çalıştırır.
Beraber yaşanan gelişmeler ve Adil'in düğünde yapmayı düşündüğü açıklamalar, üçlünün arasındaki bağı daha da güçlendirir. Ancak Eleni, Esme'nin taşıdığı acıya çare bulamayınca uçağa binmek üzereyken Adil'e Esme'nin toprağa gömdüğü sırra dair gerçeği söyler: O toprakta yatan kişi, Adil ile Esme'nin kızı Aleyna'dır. Adil, bu gerçekle altüst olurken Eleni ardında fırtınalar koparak uzaklaşır. Eleni'den helallik alamayan Oruç ise onun gidişini uzaktan, yalnız ve çaresizlik içinde izlerken büyük bir üzüntü yaşar.