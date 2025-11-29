Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle ekranda
ATV’nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster, Oktay Kaynarca’nın sunumuyla saat 20.00’da izleyici karşısına çıkıyor. 5 milyon TL’lik büyük ödülün bulunduğu yarışma heyecanla takip ediliyor.
ATV ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği "Kim Milyoner Olmak İster" bu akşam saat 20.00'da yeni bölümüyle atv ekranlarında olacak.