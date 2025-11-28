PODCAST CANLI YAYIN

Yeni kararlar alındı: Orhan bey Posta oturdu!

“Kuruluş Orhan”ın yayımlanan son bölümünde Osman Bey, mührü Orhan Bey’e teslim etti. Orhan Bey ayrıca evlat müjdesini de aldı.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yeni kararlar alındı: Orhan bey Posta oturdu!

Kuruluş Orhan, önceki gün beşinci bölümüyle ekranlara geldi ve yine izleyenleri ekrana bağladı. Bu hafta da izleyiciden büyük ilgi gören dizi, sosyal medyada da uzun süre Türkiye gündeminde yer aldı. Dizinin son bölümünde şunlar yaşandı; Ak Sakallılarla yaptığı görüşmeden sonra toy toplanmasını isteyen Osman Bey, beyleri dinledikten sonra kararını açıkladı: "Düşümü düşü bilen; postu değil yurdu düşünen Orhan Bey'dir" diyen Osman Bey mührü Orhan Bey'e teslim etti.

EVLAT MÜJDESİ!
Toyda Ertuğrul Gazi'nin mührünü babasından teslim alan ve posta çıkan Orhan Bey yeni döneme adımını attı. Nilüfer'in endişeli hali gözünden kaçmayan Orhan Bey, Nilüfer Hatun'la konuşarak durumun ne olduğunu öğrenmek istedi. Israrları sonucunda yeni bir evlat haberini alan Orhan Bey bir günde, ikinci kez müjde almış oldu.
Kuruluş Orhan, yeni bölümleriyle her Çarşamba saat 20.00'de atv'de!

