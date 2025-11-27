Müge Anlı kadına şiddetin her türüne dikkat çekti! ‘İşareti Fark Et’ dedi

Müge Anlı, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel değil; psikolojik, ekonomik ve sosyolojik pek çok biçimde yaşandığını vurguladı. Anlı, "Kadına yönelik şiddetin çok çeşidi var. Bazen bir söz, bazen ekonomik baskı... Ne yazık ki en ağır sonuçlarını hep birlikte görüyoruz. Bakanlığımız tarafından 'İşareti Fark Et' sloganıyla son derece anlamlı bir kampanya başlatıldı. Hep birlikte bu farkındalığı artırmalıyız" ifadelerini kullandı.



'ASLA YALNIZ DEĞİLSİNİZ!'



Esra Erol, şiddetin fiziksel, sosyolojik ya da ekonomik hiçbir türünün kabul edilemeyeceğini vurgulayarak, şiddetin görmezden gelindikçe büyüdüğüne dikkat çekti. Bakanlık tarafından yürütülen "İşareti Fark Et" projesine değinen Erol, şiddetin erken işaretlerinin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini söyledi. Erol "Şiddetin işaretlerini görmezden gelmeyin, önemseyin. Ben ve ekibim her zaman yanınızdayız. Asla yalnız değilsiniz" dedi.