Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?

A- İSPANYA

B- ABD

C- BREZİLYA

D- ALMANYA

CEVAP: B