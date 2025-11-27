FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nı en çok kazanan ülke hangisidir?
ATV ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan ve ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın kendine has sunumuyla bambaşka bir atmosfer kazanan bilgi yarışması, son bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitledi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.
FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?
A- İSPANYA
B- ABD
C- BREZİLYA
D- ALMANYA
CEVAP: B