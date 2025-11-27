Elmas Kelebek Ödülleri Moskova’da başlıyor! Akıldan Kalbe filmi Türkiye’yi temsil edecek

AVRASYA Sinema Sanatları Akademisi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Elmas Kelebek (Diamond Butterfly) Ödülleri, 24–28 Kasım 2025 tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilecek. Bu uluslararası platformda Türkiye'den Sinehane ve Üs Yapım'ın ortak yapımcıları olduğu Akıldan Kalbe filmi de yer alacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN