Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.

Dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?

A- YUNANİSTAN

B- İTALYA

C- BİRLEŞİK KRALLIK

D- FAS

CEVAP: D