Özellikle büyük ödül aşamasına yaklaşan başarılı bir yarışmacının performansı, herkesin nefesini tutmasına neden oldu.

2024 Yaz Olimpiyatları'nda kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?

A- 25

B- 50

C- 75

D- 100

CEVAP: B