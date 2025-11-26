PODCAST CANLI YAYIN

ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE- 26 KASIM 2025 ATV

Yayın sonrası Yaşar ve Cevriye yaşananlara inanamayacaksınız! Türkan stüdyoya gelecek mi? Karısı ve engelli kızını bırakıp komşusuyla kaçtı! Kocası Lütfi stüdyoya gelecek mi? Karısı Melisa’nın sosyal medyasına girdi, mesajlarda ihanet ile yüzleşti! Hepsi ve daha fazlası Esra Erol’da...

ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programında son dakika gelişmeleri... Yıllardır ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olan, çaresiz anne ve babalara yardım elini uzatan Esra Erol, ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar ve kayıp evladını bulmaya çalışanlar için harekete geçiyor.

Yayın sonrası Yaşar ve Cevriye yaşananlara inanamayacaksınız!

Türkan stüdyoya gelecek mi?

Karısı ve engelli kızını bırakıp komşusuyla kaçtı! Kocası Lütfi stüdyoya gelecek mi?

Karısı Melisa'nın sosyal medyasına girdi, mesajlarda ihanet ile yüzleşti!

