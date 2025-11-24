Türk televizyonlarının reyting lideri atv, iddialı yapımlarıyla dizi sektörüne yön vermeye devam ediyor. Kanalın yeni projesi A.B.İ., daha yayınlanmadan, paylaşılan afişiyle büyük bir merak uyandırdı.

atv'DEN EKRANLARA DAMGA VURACAK YENİ PROJE: A.B.İ.

atv ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan, OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi, yayınlanan afişiyle dikkatleri üzerine çekti. Seyircide güçlü bir etki bırakan afiş, iddialı sahneler ve nefes kesen bir hikâyenin yolda olduğunun sinyalini verdi.

atv'nin yeni dizisi A.B.İ. afişiyle sosyal medyayı salladı (Fotoğraf: Takvim.com.tr)

BAŞROLDE KENAN İMİRZALIOĞLU VE AFRA SARAÇOĞLU VAR

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.

A.B.İ. dizisi atv ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak

A.B.İ. DİZİSİ NE ANLATIYOR?

Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

A.B.İ. dizisi atv ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

A.B.İ. dizisi atv ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.