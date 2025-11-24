PODCAST CANLI YAYIN

atv'nin yeni dizisi izleyiciyi ekrana kilitleyecek! A.B.İ.'nin afişi sosyal medyayı salladı

Türk televizyonların reyting lideri atv’nin yeni bombası A.B.İ. daha yayınlanmadan afişiyle bile büyük bir ses getirdi. Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun olduğu dizi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Karanlık sırlarla örülü güçlü hikâyesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek dizi sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türk televizyonlarının reyting lideri atv, iddialı yapımlarıyla dizi sektörüne yön vermeye devam ediyor. Kanalın yeni projesi A.B.İ., daha yayınlanmadan, paylaşılan afişiyle büyük bir merak uyandırdı.

atv'DEN EKRANLARA DAMGA VURACAK YENİ PROJE: A.B.İ.

atv ekranlarında yakında izleyiciyle buluşacak olan, OGM Pictures imzalı A.B.İ. dizisi, yayınlanan afişiyle dikkatleri üzerine çekti. Seyircide güçlü bir etki bırakan afiş, iddialı sahneler ve nefes kesen bir hikâyenin yolda olduğunun sinyalini verdi.

BAŞROLDE KENAN İMİRZALIOĞLU VE AFRA SARAÇOĞLU VAR

Yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Murat Aksu'nun oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı dizide başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu paylaşıyor.

A.B.İ. DİZİSİ NE ANLATIYOR?

Ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan'ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesini anlatan yapım, etkileyici oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle dikkat çekiyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSUYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu, Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

