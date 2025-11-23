Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneğinin verilerine göre, plastik cerrahlar tarafından 2024’te dünyada yaklaşık kaç cerrahi estetik operasyon yapılmıştır?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen yayında, iddialı bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.
Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneğinin verilerine göre, plastik cerrahlar tarafından 2024'te dünyada yaklaşık kaç cerrahi estetik operasyon yapılmıştır?
A: 17,4 milyon
B: 74,1 milyon
C: 174 milyon
D: 741 milyon
CEVAP: A