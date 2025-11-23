Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen yayında, iddialı bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneğinin verilerine göre, plastik cerrahlar tarafından 2024'te dünyada yaklaşık kaç cerrahi estetik operasyon yapılmıştır?

A: 17,4 milyon

B: 74,1 milyon

C: 174 milyon

D: 741 milyon

CEVAP: A