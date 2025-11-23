Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 5 milyon TL dağıtacak!

ATV ekranlarında 08:00 Sabah Sporu yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, ünlü oyuncu ve sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranda olmaya devam ediyor. En yüksek para ödülünün 5 milyon TL olduğu ekranların klasiği KİM MİLYONER OLMAK İSTER Saat 20.00'de atv'de.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN