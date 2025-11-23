Hangi başkent Türkiye'nin coğrafi konumu belirtilirken söylenen 36-42 derece kuzey paralelleri arasında yer almaz
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen yayında, iddialı bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.
Hangi başkent Türkiye'nin coğrafi konumu belirtilirken söylenen 36-42 derece kuzey paralelleri arasında yer almaz
A- YENİ DELHİ
B- LİZBON
C- VAŞİNGTON
D- PEKİN
CEVAP: A