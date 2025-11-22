Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları ve konusu | Kaldı Üç Gün filmi nereden izlenir?
Kaldı Üç Gün filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. 2023 yapımı yabancı film Only 3 Days Left, Türkçe adıyla Kaldı Üç Gün nerede çekildiği araştırılıyor. Seyirciler Kaldı Üç Gün filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İşte filmin detayları…
KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ KONUSU
Ryane'in büyükannesi, bir Meksika karteli tarafından kaçırılınca genç kadın hemen harekete geçer. Onu esir alan grubu bulup büyükannesini kurtarmaya kesin olarak niyetlidir. Ancak karşısındaki en kritik engel zamandır; çünkü sevdiklerine yeniden kavuşabilmesi için sadece üç günü vardır.
KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tarek Boudali- Rayane
Philippe Lacheau- Tony
Julien Arruti- Pierre
Vanessa Guide- Stephanie
Jose Garcia- Le Rat
Marie-Anne Chazel- Rayane'in annesi
Reem Kherici
Rossy de Palma
Elodie Fontan
Chantal Ladesou
Jean-Luc Couchard
Michele Laroque
Franck Gastambide
Jean-Yves Berteloot
Alain Barbier