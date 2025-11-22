PODCAST CANLI YAYIN

Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları ve konusu | Kaldı Üç Gün filmi nereden izlenir?

Kaldı Üç Gün filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. 2023 yapımı yabancı film Only 3 Days Left, Türkçe adıyla Kaldı Üç Gün nerede çekildiği araştırılıyor. Seyirciler Kaldı Üç Gün filminin oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. İşte filmin detayları…

Giriş Tarihi:
Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları ve konusu | Kaldı Üç Gün filmi nereden izlenir?

Ryane'in büyükannesi bir Meksika karteli tarafından kaçırılır. Bunun üzerine Ryane, kartelin izini sürerek onu kurtarmaya ant içer. Fakat önünde büyük bir engel vardır. İşte Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları ve konusu!

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ KONUSU

Ryane'in büyükannesi, bir Meksika karteli tarafından kaçırılınca genç kadın hemen harekete geçer. Onu esir alan grubu bulup büyükannesini kurtarmaya kesin olarak niyetlidir. Ancak karşısındaki en kritik engel zamandır; çünkü sevdiklerine yeniden kavuşabilmesi için sadece üç günü vardır.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tarek Boudali- Rayane

Philippe Lacheau- Tony

Julien Arruti- Pierre

Vanessa Guide- Stephanie

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Jose Garcia- Le Rat

Marie-Anne Chazel- Rayane'in annesi

Reem Kherici

Rossy de Palma

Elodie Fontan

Chantal Ladesou

Jean-Luc Couchard

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

Michele Laroque

Franck Gastambide

Jean-Yves Berteloot

Alain Barbier

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan G20'ye "adil olun" çağrısı! Küresel ticarette değişiklik şart
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni: Konu konser vurgunu!
İDEFİX
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'nde! Temaslara başladı: Liderlerle aile fotoğrafı
Kompresör dehşeti can aldı! Ölen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
G20'de bildiri krizi! Trump baskısına Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa'dan rest! Kameraların açık olduğunu fark edince...
Fenerbahçe kritik virajda! Rizespor maçının 11'inde sürpriz tercih
CHP'li İBB'nin ilk icraatı veri hırsızlığı oldu: "İstanbul Senin" değil!
Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i netleşti! Sergen Yalçın'dan orta saha kararı
Yine tarihin yanlış tarafı: CHP Terörsüz Türkiye sürecini zehirliyor!
Soros Avrupa'dan kovuluyor! Macaristan fitili ateşledi Bulgaristan soruşturma başlattı | Romanya'dan suikast iddiası
Emekliye tarihin en kapsamlı desteği: 3 bakanlık devrede!
Mamdani içi çocuk olmaya çalıştı! Trump ile toplantıya damga vuran an
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Esnaf kredilerinde yeni dönem! Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarih vererek duyurdu
Af yolda... Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor!
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir’in müthiş değişimi gündemde: Son hali olay oldu!