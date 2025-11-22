Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları ve konusu | Kaldı Üç Gün filmi nereden izlenir?

Ryane'in büyükannesi bir Meksika karteli tarafından kaçırılır. Bunun üzerine Ryane, kartelin izini sürerek onu kurtarmaya ant içer. Fakat önünde büyük bir engel vardır. İşte Kaldı Üç Gün filmi oyuncuları ve konusu!

KALDI ÜÇ GÜN FİLMİ KONUSU

Ryane'in büyükannesi, bir Meksika karteli tarafından kaçırılınca genç kadın hemen harekete geçer. Onu esir alan grubu bulup büyükannesini kurtarmaya kesin olarak niyetlidir. Ancak karşısındaki en kritik engel zamandır; çünkü sevdiklerine yeniden kavuşabilmesi için sadece üç günü vardır.